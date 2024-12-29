«Ювентус» и Ди Грегорио не станут обсуждать с «Сити» и другими клубами трансфер. «Горожане» рассматривали итальянца как замену Эдерсону

Микеле Ди Грегорио не собирается уходить из «Ювентуса».

По информации Tuttosport, 27-летний голкипер намерен проигнорировать интерес со стороны «Манчестер Сити» точно так же, как прошлым летом отклонил предложение от «Ливерпуля ».

Ди Грегорио хочет остаться в «Ювентусе » на длительный срок и не рассматривает переход ни в один другой клуб.

По информации источника, итальянец вошел в список потенциальных кандидатов на замену Эдерсону в «Манчестер Сити ». Несмотря на интерес, «Ювентус» и Ди Грегорио не намерены рассматривать предложения «горожан» ни в январе, ни в конце сезона.

Ди Грегорио перешел в «Ювентус» прошлым летом из «Монцы». В текущем сезоне Серии А вратарь провел 12 матчей, 8 из которых на ноль.