Левандовски забил 18-й гол в сезоне Ла Лиги, он лучший бомбардир. У него 7+1 в 8 матчах 2025-го
Роберт Левандовски забил 18-й гол в сезоне Ла Лиги.
Форвард «Барселоны» на 61-й минуте открыл счет в матче чемпионата Испании против «Алавеса».
Этот гол стал для Левандовского 18-м в сезоне Ла Лиги, где он лидирует в списке бомбардиров, на 3 мяча опережая Килиана Мбаппе из «Реала».
Кроме того, у поляка 7 голов и ассист в 8 матчах 2025 года.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовано: Sports
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