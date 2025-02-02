Левандовски забил 18-й гол в сезоне Ла Лиги, он лучший бомбардир. У него 7+1 в 8 матчах 2025-го

Роберт Левандовски забил 18-й гол в сезоне Ла Лиги.

Форвард «Барселоны» на 61-й минуте открыл счет в матче чемпионата Испании против «Алавеса ».

Этот гол стал для Левандовского 18-м в сезоне Ла Лиги, где он лидирует в списке бомбардиров, на 3 мяча опережая Килиана Мбаппе из «Реала».

Кроме того, у поляка 7 голов и ассист в 8 матчах 2025 года.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.