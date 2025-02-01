Левандовски – главный фаворит на победу в бомбардирской гонке ЛЧ. Холанд – второй, Винисиус – пятый
Букмекеры считают, что Роберт Левандовски выиграет бомбардирскую гонку в Лиге чемпионов.
Левандовски забил 9 мячей и котируется главным фаворитом на победу в гонке бомбардиров. Вторым претендентом букмекеры ставят Эрлинга Холанда, у которого 6 голов.
Лучший бомбардир Лиги чемпионов в сезоне-2024/25 по версии букмекеров:
1. Роберт Левандовски (9 голов) – 3.20;
2. Эрлинг Холанд (6) – 6.00;
3-4. Харри Кейн (6) – 7.00;
3-4. Серу Гирасси (9) – 7.00;
5. Винисиус (7) – 8.00;
6. Рафинья (8) – 10.00;
7. Килиан Мбаппе (3) – 20.00.
Левандовски, Гирасси и Рафинья – внезапные лидеры гонки бомбардиров в ЛЧ. А кто главный фаворит на победу?
Опубликовала: Венера Кравченко
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