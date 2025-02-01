Левандовски – главный фаворит на победу в бомбардирской гонке ЛЧ. Холанд – второй, Винисиус – пятый

Букмекеры считают, что Роберт Левандовски выиграет бомбардирскую гонку в Лиге чемпионов.

Левандовски забил 9 мячей и котируется главным фаворитом на победу в гонке бомбардиров. Вторым претендентом букмекеры ставят Эрлинга Холанда, у которого 6 голов.

Лучший бомбардир Лиги чемпионов в сезоне-2024/25 по версии букмекеров:

1. Роберт Левандовски (9 голов) – 3.20;

2. Эрлинг Холанд (6) – 6.00;

3-4. Харри Кейн (6) – 7.00;

3-4. Серу Гирасси (9) – 7.00;

5. Винисиус (7) – 8.00;

6. Рафинья (8) – 10.00;

7. Килиан Мбаппе (3) – 20.00.

Ставочная вики Спортса

Левандовски, Гирасси и Рафинья – внезапные лидеры гонки бомбардиров в ЛЧ. А кто главный фаворит на победу?