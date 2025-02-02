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  • Мотта о 4:1 с «Эмполи»: «Мы намеревались выиграть – игроки заслужили победу тяжелой работой, брали на себя ответственность. «Юве» – единая команда»
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Мотта о 4:1 с «Эмполи»: «Мы намеревались выиграть – игроки заслужили победу тяжелой работой, брали на себя ответственность. «Юве» – единая команда»

Тиаго Мотта высказался о матче «Ювентуса» с «Эмполи» (4:1) в 23-м туре Серии А.

– Мы намеревались выиграть. Поздравляю своих игроков, проявивших смелость, чтобы одержать заслуженную победу.

Я видел, как многие игроки сегодня брали на себя ответственность на поле, и мы забрали домой то, что заслужили. Игроки заслужили это своей тяжелой работой с первого дня тренировок, и мы хотим продолжать в том же духе.

Кенан Йылдыз был заменен Влаховичем, когда он начал брать игру под контроль.

– Я согласен, были равные условия, и как только я позвал Душана к боковой линии, мы снова забили. Я предпочел убрать Кенана, потому что он и Рандаль [Коло-Муани] могут играть слева, поэтому с игроком центра мы могли бы переместить его на эту позицию.

Душан также внес свой вклад, выйдя на поле, не только забив гол, но и своей работой на команду. Сочувствую тем, кто не смог принять участие в этой победе, но мы – единая команда, – сказал главный тренер «Ювентуса» в интервью DAZN.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Football Italia
logoЮвентус
logoсерия А Италия
logoЭмполи
logoКенан Йылдыз
logoТиаго Мотта
logoДушан Влахович
logoРандаль Коло-Муани
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