Мотта о 4:1 с «Эмполи»: «Мы намеревались выиграть – игроки заслужили победу тяжелой работой, брали на себя ответственность. «Юве» – единая команда»
– Мы намеревались выиграть. Поздравляю своих игроков, проявивших смелость, чтобы одержать заслуженную победу.
Я видел, как многие игроки сегодня брали на себя ответственность на поле, и мы забрали домой то, что заслужили. Игроки заслужили это своей тяжелой работой с первого дня тренировок, и мы хотим продолжать в том же духе.
– Кенан Йылдыз был заменен Влаховичем, когда он начал брать игру под контроль.
– Я согласен, были равные условия, и как только я позвал Душана к боковой линии, мы снова забили. Я предпочел убрать Кенана, потому что он и Рандаль [Коло-Муани] могут играть слева, поэтому с игроком центра мы могли бы переместить его на эту позицию.
Душан также внес свой вклад, выйдя на поле, не только забив гол, но и своей работой на команду. Сочувствую тем, кто не смог принять участие в этой победе, но мы – единая команда, – сказал главный тренер «Ювентуса» в интервью DAZN.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий