Коло-Муани набрал 11 очков за дубль «Эмполи». У нападающего «Ювентуса» 3 гола в 2 первых матчах за клуб
«Ювентус» дома одержал волевую победу над «Эмполи» в 23-м туре Серии А (4:1).
Гости открыли счет уже на 4-й минуте, но во 2-м тайме «Ювентус» забил 4 мяча. На 61-й и 64-й минутах отличился Рандаль Коло-Муани. За матч у нападающего 11 очков в фэнтези-турнире Серии А на Спортсе (+3 за полный матч, +8 за голы). Его выбрали 4,09% игроков.
Коло-Муани забил 3 гола в 2 первых играх за «Ювентус». В прошлом туре нападающих забил «Наполи».
Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези Серии А на Спортсе’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем