Коло-Муани набрал 11 очков за дубль «Эмполи». У нападающего «Ювентуса» 3 гола в 2 первых матчах за клуб

«Ювентус» дома одержал волевую победу над «Эмполи» в 23-м туре Серии А (4:1).

Гости открыли счет уже на 4-й минуте, но во 2-м тайме «Ювентус» забил 4 мяча. На 61-й и 64-й минутах отличился Рандаль Коло-Муани . За матч у нападающего 11 очков в фэнтези-турнире Серии А на Спортсе (+3 за полный матч, +8 за голы). Его выбрали 4,09% игроков.

Коло-Муани забил 3 гола в 2 первых играх за «Ювентус ». В прошлом туре нападающих забил «Наполи ».

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