Президент РПЛ Алаев: «С оптимизмом смотрю на возвращение в еврокубки. Нет опасений, что мы вернемся и начнем проигрывать»
Александр Алаев сравнил бан российского футбола с тем, что испытывал сербский в 90-е годы.
«Готовы ли наши клубы к возвращению в еврокубки? Это покажут только результаты матчей. Сегодня [директор департамента национальных ассоциаций УЕФА] Зоран Дакович говорил, что сербы были отстранены от международных турниров на четыре года, а в себя приходили порядка десяти лет.
Понятно, что сейчас время и интенсивность футбола другие, но время на возвращение рейтинга и привыкание к другой интенсивности все равно уйдет. Сказать, что мы вернемся и сразу будем в порядке, нельзя.
Я с оптимизмом смотрю на наше возвращение. Вижу, как клубы ведут планомерную работу. У меня нет опасений по тому, что мы вернемся в еврокубки и начнем проигрывать. Но я абсолютно уверен, что наши клубы по возвращению в еврокубки быстро адаптируются и вернутся на те позиции, на которых мы были. Сколько времени это займет, я не знаю», — сказал Алаев.
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