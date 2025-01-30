Агент Солари заявил о желании футболиста перейти в «Спартак»

Пабло Солари хочет перейти в «Спартак».

Об этом сообщил представитель футболиста Ариэль Кипершмид.

Ранее стало известно , что «Спартак» предложил 12 миллионов евро плюс бонусы за аргентинского игрока.

«Посмотрим перейдет ли в итоге Солари в «Спартак». Клуб сделал предложение. Теперь давайте посмотрим на конец истории. Сам игрок хочет перейти», – заявил агент.