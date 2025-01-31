Солари не вылетел в Москву. Переговоры между «Спартаком» и «Ривер Плейтом» продолжаются, сообщил агент

Агент Пабло Солари рассказал, как продвигается переход игрока в «Спартак».

Ранее стало известно, что московский клуб предложил «Ривер Плейту » 12 миллионов евро плюс бонусы за аргентинского игрока. Сообщалось , что нападающий близок к переходу в «Спартак ».

«Солари на данный момент не вылетел в Москву. Он сейчас в Аргентине, тренируется. Переговоры между клубами продолжаются», – сказал агент Ариэль Кипершмид.

В прошлом сезоне Пабло Солари забил 9 голов и сделал 3 передачи в 32 матчах в чемпионате Аргентины.