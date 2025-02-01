«Монако» выиграл у «Осера» – 4:2. Бирет сделал хет-трик за 8 минут во 2-м тайме, Головина заменили в перерыве
«Монако» обыграл «Осер» (4:2) в матче 20-го тура Лиги 1.
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 35-й защитник хозяев Тило Керер открыл счет. На 38-й забил защитник гостей Синали Диоманде. На 7-й добавленной к первому тайму забил еще один защитник гостей – Жубал реализовал пенальти.
На 57-й счет сравнял форвард монегасков Мика Бирет. На 63-й 21-летний датчанин сделал дубль. На 65-й Мика забил свой третий мяч.
Российский хавбек Александр Головин вышел в стартовом составе, но был заменен после первого тайма на Бреэля Эмболо, который затем сделал 2 ассиста.
«Монако» набрал 37 очков и догнал идущий вторым «Марсель», у которого игра в запасе. У «ПСЖ» на 13 баллов больше.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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