«Монако» выиграл у «Осера» – 4:2. Бирет сделал хет-трик за 8 минут во 2-м тайме, Головина заменили в перерыве

«Монако» обыграл «Осер» (4:2) в матче 20-го тура Лиги 1.

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 35-й защитник хозяев Тило Керер открыл счет. На 38-й забил защитник гостей Синали Диоманде . На 7-й добавленной к первому тайму забил еще один защитник гостей – Жубал реализовал пенальти.

На 57-й счет сравнял форвард монегасков Мика Бирет . На 63-й 21-летний датчанин сделал дубль. На 65-й Мика забил свой третий мяч.

Российский хавбек Александр Головин вышел в стартовом составе, но был заменен после первого тайма на Бреэля Эмболо , который затем сделал 2 ассиста.

«Монако » набрал 37 очков и догнал идущий вторым «Марсель», у которого игра в запасе. У «ПСЖ» на 13 баллов больше.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1