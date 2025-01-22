Симеоне о 2:1 с «Байером»: «Атлетико» действовал с умом, не выключался из игры и воспользовался моментами. Альварес с годами займет особое место в клубе»
Диего Симеоне высказался после победы «Атлетико» над «Байером».
Мадридская команда одержала победу со счетом 2:1, играя в меньшинстве с 25-й по 76-ю минуту матча.
«Была команда, которая играла, и другая, которая не смогла войти в игру. То, что произошло во втором тайме, не было случайностью. Мы действовали с умом, не выключались из игры, пришла игра, случилось удаление у соперника. Они не создавали голевых ситуаций, играя очень хорошо. Мы смогли воспользоваться теми [моментами], которые у нас были.
Что касается Хулиана [Альвареса], мы в восторге от него. С годами он займет особое место в клубе».
О целях в Лиге чемпионов
«Все команды, с которыми мы играем в этом турнире, хотят выйти в финал», – сказал главный тренер «Атлетико» в интервью Movistar.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем