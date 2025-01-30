Симеоне о 4:1 с «Зальцбургом» и выходе в 1/8 ЛЧ: «Мы заняли хорошее место и счастливы. Гризманн провел одну из лучших игр за последние месяцы, возможно»

Диего Симеоне высказался о выходе в плей-офф Лиги чемпионов.

«Атлетико» победил «Зальцбург » со счетом 4:1 в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Мадридский клуб занял 5-е место в таблице по итогам этой стадии турнира, набрав 18 очков, и напрямую вышел в 1/8 финала.

«Больше всего я горжусь тем, как команда провела игру. Мы не увидели ничего, кроме того, что стремились увидеть. Команда сразу же вошла в игру, показывала очень высокий темп в течение 30 минут, когда мы значительно превосходили соперника, и хорошо атаковала. Благодаря этому мы взяли игру под контроль. У меня остались положительные впечатления о команде».

О том, что он сказал игрокам в перерыве

«Я сказал им, что нужно поддерживать тот же ритм, который они продемонстрировали в заключительной части первого тайма, что соперники играют хорошо. Они играют живо, энергично, у них в составе много молодых игроков. Когда у них идет игра, они хороши, и мы должны были не дать им слишком увлечься игрой. И для этого нам нужно было подойти с серьезным настроем».

О Гризманне

«Он, безусловно, провел одну из лучших игр за последние месяцы, возможно. Он сыграл точно, решительно, был близок к воротам, он мог забивать еще… Таким он нам и нужен. Он очень важный игрок для нас, и мы надеемся, что он сможет сохранить то, что дает команде».

О сопернике в плей-офф

«Мы заняли хорошее место, пятое место, мы счастливы, но мы обязаны были проделать эту работу. Мы рады, что смогли достичь такого результата, мы знали, что это будет сложно.

Мы прошли дальше и теперь спокойно ждем того, чтобы узнать, с кем нам предстоит встретиться. Безусловно, это сильные команды. Нам нужно подождать и посмотреть», – сказал главный тренер «Атлетико ».