Симеоне о Ла Лиге: «Можно победить кого угодно и проиграть кому угодно. У «Барселоны» 5 поражений, а она играет лучше всех и, вероятно, не должна была вообще ни разу проиграть»
Диего Симеоне дал лестную оценку игре «Барселоны».
После поражения от «Леганеса» главного тренера «Атлетико» спросили о борьбе за титул.
«В том сезоне, в котором мы выиграли чемпионат, мы проиграли «Леванте». В другом чемпионском сезоне мы уступили «Альмерии». Можно победить кого угодно и проиграть кому угодно.
«Барселона» потерпела пять поражений, а она играет лучше всех и, вероятно, не должна была вообще ни разу проиграть», – сказал главный тренер «Атлетико».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
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