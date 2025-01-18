Симеоне о Ла Лиге: «Можно победить кого угодно и проиграть кому угодно. У «Барселоны» 5 поражений, а она играет лучше всех и, вероятно, не должна была вообще ни разу проиграть»

Диего Симеоне дал лестную оценку игре «Барселоны».

После поражения от «Леганеса» главного тренера «Атлетико» спросили о борьбе за титул.

«В том сезоне, в котором мы выиграли чемпионат, мы проиграли «Леванте». В другом чемпионском сезоне мы уступили «Альмерии». Можно победить кого угодно и проиграть кому угодно.

«Барселона» потерпела пять поражений, а она играет лучше всех и, вероятно, не должна была вообще ни разу проиграть», – сказал главный тренер «Атлетико».