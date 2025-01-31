Артур перейдет в «Жирону» в аренду, права выкупа не будет. Хавбек вернется в «Юве» в июне
Артур перейдет в «Жирону» на правах аренды до конца сезона.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, в соглашении испанского клуба с «Ювентусом» нет пункта о выкупе. Полузащитник вернется в Турин в июне.
Контракт бразильского игрока с «бьянконери» рассчитан до 2026 года.
В этом сезоне 28-летний футболист еще не играл. Его статистику можно изучить здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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