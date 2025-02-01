«Боруссия» выиграла в Бундеслиге впервые за 5 матчей – у «Хайденхайма». Ковач начнет работать с командой завтра
«Боруссия» победила в Бундеслиге впервые за 5 матчей.
Команда под руководством Майка Тулльберга обыграла «Хайденхайм» в 20-м туре чемпионата Германии со счетом 2:1.
Это первая победа дортмундцев за 5 последних игр в рамках лиги. На этом отрезке они потерпели 3 поражения и один раз сыграли вничью.
Отметим, что с завтрашнего дня новый главный тренер «Боруссии» Нико Ковач приступит к работе с командой.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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