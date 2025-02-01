«Боруссия» выиграла в Бундеслиге впервые за 5 матчей – у «Хайденхайма». Ковач начнет работать с командой завтра

«Боруссия» победила в Бундеслиге впервые за 5 матчей.

Команда под руководством Майка Тулльберга обыграла «Хайденхайм » в 20-м туре чемпионата Германии со счетом 2:1.

Это первая победа дортмундцев за 5 последних игр в рамках лиги. На этом отрезке они потерпели 3 поражения и один раз сыграли вничью.

Отметим, что с завтрашнего дня новый главный тренер «Боруссии » Нико Ковач приступит к работе с командой.