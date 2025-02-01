«Аталанта» купила Мальдини у «Монцы» за 13-14 млн евро. «Милан» получит половину суммы
Даниэль Мальдини перешел в «Аталанту».
Клуб из Бергамо за 13-14 млн евро выкупил футболиста у «Монцы», из которых 50% получит «Милан», где игрок пребывал ранее.
Даниэле должен заменить покидающего «Аталанту» Николо Дзаньоло и травмированного Адемолу Лукмана.
В этом сезоне Мальдини провел 20 матчей в Серии А, забив 3 гола и отдав 1 результативную передачу.
С полной статистикой 23-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Аталанты»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем