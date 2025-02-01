«Аталанта» купила Мальдини у «Монцы» за 13-14 млн евро. «Милан» получит половину суммы

Даниэль Мальдини перешел в «Аталанту».

Клуб из Бергамо за 13-14 млн евро выкупил футболиста у «Монцы», из которых 50% получит «Милан », где игрок пребывал ранее.

Даниэле должен заменить покидающего «Аталанту» Николо Дзаньоло и травмированного Адемолу Лукмана .

В этом сезоне Мальдини провел 20 матчей в Серии А, забив 3 гола и отдав 1 результативную передачу.

С полной статистикой 23-летнего игрока можно ознакомиться здесь .