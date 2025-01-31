Мальдини переходит в «Аталанту» из «Монцы» за 13-14 млн евро. «Милан» получит половину суммы
Даниэль Мальдини станет игроком «Аталанты».
По информации Джанлуки Ди Марцио, «Монца» и «Аталанта» достигли соглашения по переходу полузащитника.
Стоимость трансфера составляет 13-14 миллионов евро, из которых 50% (около 6,5-7 миллионов евро) получит «Милан», где игрок пребывал ранее.
Даниэле должен заменить покидающего «Аталанту» Николо Дзаньоло и травмированного Адемолу Лукмана.
В этом сезоне Мальдини провел 20 матчей в Серии А, забив 3 гола и отдав 1 результативную передачу. С полной статистикой 23-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Директор «Аталанты» о Даниэле Мальдини: «Клуб следит за ним, естественно. Молодой парень с огромным талантом, выходец из семьи, которая представляла лучшее в итальянском футболе»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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