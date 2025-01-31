Мальдини переходит в «Аталанту» из «Монцы» за 13-14 млн евро. «Милан» получит половину суммы

Даниэль Мальдини станет игроком «Аталанты».

По информации Джанлуки Ди Марцио, «Монца » и «Аталанта » достигли соглашения по переходу полузащитника.

Стоимость трансфера составляет 13-14 миллионов евро, из которых 50% (около 6,5-7 миллионов евро) получит «Милан », где игрок пребывал ранее.

Даниэле должен заменить покидающего «Аталанту» Николо Дзаньоло и травмированного Адемолу Лукмана .

В этом сезоне Мальдини провел 20 матчей в Серии А, забив 3 гола и отдав 1 результативную передачу. С полной статистикой 23-летнего игрока можно ознакомиться здесь .

Директор «Аталанты» о Даниэле Мальдини: «Клуб следит за ним, естественно. Молодой парень с огромным талантом, выходец из семьи, которая представляла лучшее в итальянском футболе»