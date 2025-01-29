«Аталанта» предложит «Лиону» 30 млн евро за Шерки. Альтернативы – Распадори и Мальдини

«Аталанта» пытается подписать Райана Шерки.

По сообщениям журналиста Альфредо Педуллы, клуб из Бергамо готов предложить «Лиону » 30 миллионов евро с учетом бонусов за 21-летнего полузащитника.

Утверждается, что препятствием остаются агентские комиссии. Представители игрока запрашивают около 4 млн евро.

В качестве альтернативы клуб рассматривает Джакомо Распадори из «Наполи » и Даниэля Мальдини из «Монцы».