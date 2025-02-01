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  • Ребров о разрыве ахилла у Селихова: «Услышал звук, будто камнем в стенку бросили. Селя не кричал, лег на газон, сказал что-то в духе: «Ой, ###». Встать не может – голеностоп висит. Шок!»
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Ребров о разрыве ахилла у Селихова: «Услышал звук, будто камнем в стенку бросили. Селя не кричал, лег на газон, сказал что-то в духе: «Ой, ###». Встать не может – голеностоп висит. Шок!»

Артем Ребров вспомнил о том, как Александр Селихов травмировал ахилл.

На прошлой неделе «Спартак» расторг контракт с 30-летним голкипером по соглашению сторон.

«Я уже как-то рассказывал, как Селя первый раз порвал ахилл в 2018-м, но давайте напомню. Это произошло прямо на моих глазах. По-моему, был четверг, по плану недельного цикла работали над выходами.

Обычная подача, Селя идет на выход. Все буднично – ну, сыграл на тренировке на выходе и сыграл, десятки раз такое за тренировку происходит. Единственное, я услышал какой-то звук, будто камнем в стенку бросили. Смотрю по сторонам и не понимаю, что это. А Селя вдруг ложится и не встает.

Подбегает физиотерапевт, несколько секунд оценивает и говорит тренеру вратарей: «Он порвал ахилл». Причем Селя не кричал, ничего такого, просто прилег на газон и сказал что-то в духе: «Ой, ###». Встать не может – голеностоп висит. Полнейший шок!

К сожалению, восстановление прошло не так, как должно. Мне кажется, Селя не понял всей серьезности, хотя травма тяжелейшая, похлеще крестов.

У меня есть объяснение. Вы же знаете шутку, что тренируется тот, кто не умеет играть? Вот это про Селихова. Он невероятно одарен, у человека предназначение играть в воротах. Бывает, футболист придет после травмы или отпуска – и ему три недели надо, чтобы в себя прийти.

Селе это не нужно. Он всегда в порядке, если здоров. Может месяц пропустить, но вернется и отыграет на своем высоком уровне. А после ахилла он не оценил, что просто так не проскочить. И надо много-много пахать, чтобы восстановиться.

В итоге случился рецидив, который уже изменил его настрой. Дальше пахал как надо. Даже не просто пахал, а по-настоящему фигачил. Поэтому и вернулся – сразу провел классную осень-2021, когда взял пенальти от «Легии», – написал бывший вратарь «Спартака» Артем Ребров в своей колонке на Спортсе’‘.

Очень личный пост Реброва на уход Селихова

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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