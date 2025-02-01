Винисиус Жуниор: «Войти в историю «Реала» – важно для меня. Хочу остаться здесь на много лет, это лучший клуб мира. Перес – самый титулованный президент, он всегда доверял мне»

Винисиус высоко отозвался о «Реале».

«Войти в историю здесь – это очень важно для меня и для всей моей семьи. Надеюсь, я смогу остаться здесь еще на много лет.

Президент всегда доверял мне, с тех пор как я был ребенком и меня никто не знал. Перес всегда говорил, что я долго буду играть за «Мадрид ».

Это что-то невероятное, ведь когда ты далеко, то не думаешь, что сможешь попасть в лучший клуб мира. Он президент с наибольшим количеством титулов, и это большая честь для меня и моей семьи», – сказал вингер «Реала» в эфире клубного телевидения.