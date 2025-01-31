«Манчестер Юнайтед» и «Бавария» считают, что Телю нужна аренда. Манкунианцы ведут переговоры о переходе

«Манчестер Юнайтед» пытается подписать Матиса Теля.

Английский клуб связался с «Баварией» относительно возможности трансфера 19-летнего нападающего.

Сообщается, что «Манчестер Юнайтед » хотел взять футболиста в аренду.

При этом оба клуба считают, что Матис Тель склоняется к варианту с арендой, поэтому еще не дал ответ «Тоттенхэму», который достиг соглашения с мюнхенским клубом о трансфере за 60 миллионов евро.

В этом сезоне Тель сыграл 8 матчей в Бундеслиге и сделал одну передачу, проводя на поле в среднем 31 минуту.