«Манчестер Юнайтед» и «Бавария» считают, что Телю нужна аренда. Манкунианцы ведут переговоры о переходе
«Манчестер Юнайтед» пытается подписать Матиса Теля.
Английский клуб связался с «Баварией» относительно возможности трансфера 19-летнего нападающего.
Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» хотел взять футболиста в аренду.
При этом оба клуба считают, что Матис Тель склоняется к варианту с арендой, поэтому еще не дал ответ «Тоттенхэму», который достиг соглашения с мюнхенским клубом о трансфере за 60 миллионов евро.
В этом сезоне Тель сыграл 8 матчей в Бундеслиге и сделал одну передачу, проводя на поле в среднем 31 минуту.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга
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