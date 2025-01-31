«Байер» арендовал Эрмосо у «Ромы» до конца этого сезона. Защитник провел 8 матчей в Серии А
Марио Эрмосо перешел в «Байер» из «Ромы».
Немецкий клуб сообщил о переходе 29-летнего защитника на правах аренды.
Соглашение рассчитано до завершения этого сезона. Ранее сообщалось, что аренда не предполагает выкуп футболиста.
В этом сезоне Марио Эрмосо провел 8 матчей в Серии А. Прежде он выступал за «Атлетико».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Байера»
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