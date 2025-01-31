«Байер» арендовал Эрмосо у «Ромы» до конца этого сезона. Защитник провел 8 матчей в Серии А

Марио Эрмосо перешел в «Байер» из «Ромы».

Немецкий клуб сообщил о переходе 29-летнего защитника на правах аренды.

Соглашение рассчитано до завершения этого сезона. Ранее сообщалось , что аренда не предполагает выкуп футболиста.

В этом сезоне Марио Эрмосо провел 8 матчей в Серии А. Прежде он выступал за «Атлетико».