«Байер» арендует Эрмосо у «Ромы» до конца сезона без права выкупа

Марио Эрмосо перейдет в «Байер».

Клуб из Леверкузена согласовал с «Ромой» трансфер 29-летнего защитника, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг. С самим игроком «Байер » тоже договорился.

Испанец присоединится к немецкой команды на правах аренды, опция выкупа не предусмотрена. Медосмотр, вероятно, пройдет в среду.

Эрмосо присоединился к «Роме» на правах свободного агента летом 2024 года. В рамках Серии А он провел 8 матчей, не отличившись результативными действиями. Подробную статистику 29-летнего футболиста можно найти здесь .