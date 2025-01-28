«Байер» арендует Эрмосо у «Ромы» до конца сезона без права выкупа
Марио Эрмосо перейдет в «Байер».
Клуб из Леверкузена согласовал с «Ромой» трансфер 29-летнего защитника, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг. С самим игроком «Байер» тоже договорился.
Испанец присоединится к немецкой команды на правах аренды, опция выкупа не предусмотрена. Медосмотр, вероятно, пройдет в среду.
Эрмосо присоединился к «Роме» на правах свободного агента летом 2024 года. В рамках Серии А он провел 8 матчей, не отличившись результативными действиями. Подробную статистику 29-летнего футболиста можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
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