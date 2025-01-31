Экс-защитник «Сочи» Миладинович: «Сербский народ проголосовал бы за возвращение России, против санкций. Сербы всегда поддерживают российскую сторону»

Иван Миладинович рассказал об отношении сербов к отстранению России.

– Отстранение России от международных турниров продолжается. Что об этом говорят в Сербии? Проголосовала бы федерация за допуск России?

– Конечно! Я не люблю политику и никогда туда не лез. Но вы понимаете, что на данный момент все зависит именно от политики. Могу сказать только от народа – люди проголосовали бы за возвращение России, против санкций, которые ввели в отношении страны. Сербы всегда поддерживают российскую сторону.

– Во время вынужденного перерыва сборная России играет с Брунеем, Кубой, Сирией. Что эти матчи дают?

– Эти матчи нужны для того, чтобы поддерживать тонус. И неважно, с кем ты играешь. Но результаты не показательны, потому что это не те соперники, с которыми Россия должна сравниваться, – сказал бывший защитник «Сочи », выступающий за «Тобол».