Экс-защитник «Сочи» Миладинович: «Сербский народ проголосовал бы за возвращение России, против санкций. Сербы всегда поддерживают российскую сторону»
– Отстранение России от международных турниров продолжается. Что об этом говорят в Сербии? Проголосовала бы федерация за допуск России?
– Конечно! Я не люблю политику и никогда туда не лез. Но вы понимаете, что на данный момент все зависит именно от политики. Могу сказать только от народа – люди проголосовали бы за возвращение России, против санкций, которые ввели в отношении страны. Сербы всегда поддерживают российскую сторону.
– Во время вынужденного перерыва сборная России играет с Брунеем, Кубой, Сирией. Что эти матчи дают?
– Эти матчи нужны для того, чтобы поддерживать тонус. И неважно, с кем ты играешь. Но результаты не показательны, потому что это не те соперники, с которыми Россия должна сравниваться, – сказал бывший защитник «Сочи», выступающий за «Тобол».
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