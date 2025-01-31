«Лейпциг», выкупивший Симонса за 50 млн евро у «ПСЖ», готов продать его летом за 70-80 млн. «Ливерпуль», «МЮ» и «Сити» следят за ситуацией

«Лейпциг» открыт к продаже Хави Симонса этим летом.

Вчера немецкий клуб объявил о выкупе полузащитника у «ПСЖ ». Симонс, проводивший в «Лейпциге » второй сезон на правах аренды, подписал контракт на срок до июня 2027 года.

Тем не менее, как сообщает журналист Кристиан Фальк, клуб готов вести переговоры о продаже игрока в конце сезона за сумму в 70-80 млн евро.

«Ливерпуль », «Манчестер Юнайтед » и «Манчестер Сити » наблюдают за развитием ситуации.

В текущем сезоне Симонс провел 11 матчей в Бундеслиге, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи. Подробная статистика 21-летнего игрока доступна по ссылке .