«Лейпциг», выкупивший Симонса за 50 млн евро у «ПСЖ», готов продать его летом за 70-80 млн. «Ливерпуль», «МЮ» и «Сити» следят за ситуацией
«Лейпциг» открыт к продаже Хави Симонса этим летом.
Вчера немецкий клуб объявил о выкупе полузащитника у «ПСЖ». Симонс, проводивший в «Лейпциге» второй сезон на правах аренды, подписал контракт на срок до июня 2027 года.
Тем не менее, как сообщает журналист Кристиан Фальк, клуб готов вести переговоры о продаже игрока в конце сезона за сумму в 70-80 млн евро.
«Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» наблюдают за развитием ситуации.
В текущем сезоне Симонс провел 11 матчей в Бундеслиге, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи. Подробная статистика 21-летнего игрока доступна по ссылке.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Кристиана Фалька
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