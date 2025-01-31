Эль-Кааби из «Олимпиакоса» – лучший бомбардир общего этапа ЛЕ с 7 голами, Мертенс – лучший ассистент с 6 пасами, у Цолакиса больше всего сухих матчей

Аюб Эль-Кааби из «Олимпиакоса» стал лучшим бомбардиром общего этапа Лиги Европы.

31-летний нападающий забил 7 голов на этой стадии турнира – больше всех. Вторую строчку занял Барнабаш Варга из «Ференцвароша» (6 мячей).

Отметим, что в прошлом сезоне марокканец стал лучшим бомбардиром Лиги конференций, отличившись 11 голами в 9 матчах.

Лучшим ассистентом общего этапа Лиги Европы стал Дрис Мертенс из «Галатасарая » – на его счету 6 результативных передач.

Наибольшее количество сухих матчей провел вратарь «Олимпиакоса» Константинос Цолакис – 6.