Тарханов о Малкоме: «Недоволен жизнью в Саудовской Аравии, возможно. Много мусульманских правил, алкоголь запрещен. В Питере больше раскрепощенности»
Александр Тарханов объяснил готовность Малкома вернуться в «Зенит».
«Возможно, Малком недоволен самой жизнью там. Саудовская Аравия и Питер – это разные вещи. Там надо соблюдать много мусульманских правил, а в Питере больше раскрепощенности.
Это же бразилец, они раскрепощенные, как и россияне. Не все могут играть в Саудовской Аравии. Там и алкоголь запрещен, да и еще другие моменты.
Малком мог бы пригодиться «Зениту». Я смотрел некоторые его матчи в Саудовской Аравии, он играл хорошо. Уровень он держит. Он бы мог вписаться в построения «Зенита».
Когда он играл в России, то делал много полезной работы, забивал, отдавал, был лучшим бомбардиром. Его класс видно сразу. Из всех бразильцев «Зенита» он был самым сильным после Халка. Это были суперфутболисты», – сказал экс-тренер сборной России.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Legalbet
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