Тарханов о лучших тренерах в российском футболе: «Романцев, Семин и Газзаев, если выбирать тройку сильнейших»

Александр Тарханов назвал лучших тренеров в истории российского футбола.

– Кто лучший тренер в истории российского футбола?

– Нет, ну в России всегда было много тренеров сильных, которых можно сейчас отметить.

Но если, например, выбирать тройку сильнейших… Пожалуй, скажу, что Романцев , Семин и Газзаев – лучшие тренеры в истории российского футбола», – сказал заслуженный тренер России Александр Тарханов.