Тарханов о лучших тренерах в российском футболе: «Романцев, Семин и Газзаев, если выбирать тройку сильнейших»
Александр Тарханов назвал лучших тренеров в истории российского футбола.
– Кто лучший тренер в истории российского футбола?
– Нет, ну в России всегда было много тренеров сильных, которых можно сейчас отметить.
Но если, например, выбирать тройку сильнейших… Пожалуй, скажу, что Романцев, Семин и Газзаев – лучшие тренеры в истории российского футбола», – сказал заслуженный тренер России Александр Тарханов.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
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