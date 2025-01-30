Тарханов о ЦСКА: «Армия уже не могла финансировать, мы нашли спонсоров, клуб стал частным. Раньше игроки не получали больше 5 тысяч долларов, годовой бюджет – 3 млн»
Заслуженный тренер России работал в армейском клубе с 1994 по 1996 год.
– Армия уже не могла финансировать ЦСКА, но мы нашли спонсоров, и клуб стал частным.
Раньше игроки не получали такие большие деньги, как сейчас. Самая большая зарплата в команде была 5 000 долларов, а годовой бюджет – 3 миллиона долларов. Этого было достаточно, чтобы нормально выступать в чемпионате России.
Футболисты начали уезжать из России, потому что в Европе были выше зарплаты. Европейские игроки получали по 250 тысяч долларов в год. А в ЦСКА больше всех зарабатывал Владислав Радимов. Но это были не такие большие деньги.
– Тяжело ли было совмещать должность главного тренера и президента клуба?
– Бывало, что кушать не ездил (смеется). Например, если две тренировки были в день, то утром проводил занятие, потом занимался организационными вопросами, а потом вечером снова тренировал, – сказал Тарханов.
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