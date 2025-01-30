Тарханов о ЦСКА: «Армия уже не могла финансировать, мы нашли спонсоров, клуб стал частным. Раньше игроки не получали больше 5 тысяч долларов, годовой бюджет – 3 млн»

Александр Тарханов рассказал о том, как стал президентом ЦСКА.

Заслуженный тренер России работал в армейском клубе с 1994 по 1996 год.

– Армия уже не могла финансировать ЦСКА , но мы нашли спонсоров, и клуб стал частным.

Раньше игроки не получали такие большие деньги, как сейчас. Самая большая зарплата в команде была 5 000 долларов, а годовой бюджет – 3 миллиона долларов. Этого было достаточно, чтобы нормально выступать в чемпионате России.

Футболисты начали уезжать из России, потому что в Европе были выше зарплаты. Европейские игроки получали по 250 тысяч долларов в год. А в ЦСКА больше всех зарабатывал Владислав Радимов . Но это были не такие большие деньги.

– Тяжело ли было совмещать должность главного тренера и президента клуба?

– Бывало, что кушать не ездил (смеется). Например, если две тренировки были в день, то утром проводил занятие, потом занимался организационными вопросами, а потом вечером снова тренировал, – сказал Тарханов .