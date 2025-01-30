Адиев о тренерстве: «РПЛ и клубы СНГ выходили на связь. Ближе к концу чемпионата что-то будет решаться. Ахмат» – прошедшая история, обратно не провернешь»

Магомед Адиев рассказал, когда планирует вернуться к работе.

Последним место работы тренера был «Ахмат », который он покинул в сентября 2024 года. С 2022 по 2024 год Адиев возглавлял сборную Казахстана.

– Занимаюсь сейчас обычной семейной жизнью, строю дом, смотрю футбол и готовлюсь к дальнейшим вариантам работы.

– Сейчас есть эти варианты?

– Разговоров было много, но пока не сложилось. Сегодня как таковых вариантов нет. Все укомплектованы. Думаю, что-то будет решаться уже ближе к концу чемпионата.

– Разговоры были с клубами РПЛ?

– И РПЛ , и клубы СНГ выходили на связь. У меня в планах на днях посетить Анталию, сборы команд.

– «Ахмат» к вам не обращался?

– Нет, «Ахмат» – это все уже, прошедшая история. Обратно не провернешь.

– Вы готовы рассматривать варианты в сборных, или интересуетесь только клубной работой?

– Конечно, если будет вариант со сборной, рассмотрю его, – сказал Адиев.