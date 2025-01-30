Адиев о тренерстве: «РПЛ и клубы СНГ выходили на связь. Ближе к концу чемпионата что-то будет решаться. Ахмат» – прошедшая история, обратно не провернешь»
Последним место работы тренера был «Ахмат», который он покинул в сентября 2024 года. С 2022 по 2024 год Адиев возглавлял сборную Казахстана.
– Занимаюсь сейчас обычной семейной жизнью, строю дом, смотрю футбол и готовлюсь к дальнейшим вариантам работы.
– Сейчас есть эти варианты?
– Разговоров было много, но пока не сложилось. Сегодня как таковых вариантов нет. Все укомплектованы. Думаю, что-то будет решаться уже ближе к концу чемпионата.
– Разговоры были с клубами РПЛ?
– И РПЛ, и клубы СНГ выходили на связь. У меня в планах на днях посетить Анталию, сборы команд.
– «Ахмат» к вам не обращался?
– Нет, «Ахмат» – это все уже, прошедшая история. Обратно не провернешь.
– Вы готовы рассматривать варианты в сборных, или интересуетесь только клубной работой?
– Конечно, если будет вариант со сборной, рассмотрю его, – сказал Адиев.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий