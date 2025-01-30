Роналду после 1+1 в матче с «Аль-Раэдом»: «Три победы подряд у «Аль-Насра»!»
Криштиану Роналду доволен победной серией «Аль-Насра».
Сегодня нападающий отметился голом и результативной передачей в матче 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Раэдом» (2:1).
«Три победы подряд у нас!» – написал 39-летний футболист после игры.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: инстаграм Криштиану Роналду
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