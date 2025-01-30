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«Ливерпуль» – фаворит ЛЧ по версии Goal. «Барселона» – 2-я, «Реал» – 6-й, «Бавария» – 13-я, «Сити» – 14-й

Goal опубликовал рейтинг клубов, продолжающих участие в Лиге чемпионов.

Фаворитом турнира, переходящего к стадии плей-офф, назван «Ливерпуль», выигравший общий этап.

Команды расположились в списке следующим образом:

1. «Ливерпуль».

2. «Барселона».

3. «Арсенал».

4. «Атлетико».

5. «Интер».

6. «Реал Мадрид».

7. «Байер».

8. «Аталанта».

9. «ПСЖ».

10. «Астон Вилла».

11. «Лилль».

12. «Боруссия» Дортмунд.

13. «Бавария».

14. «Манчестер Сити».

15. «Бенфика».

16. «Ювентус».

17. «Милан».

18. ПСВ.

19. «Монако».

20. «Фейеноорд».

21. «Брест».

22. «Спортинг».

23. «Брюгге».

24. «Селтик».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Goal
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