Генпродюсер «Матч ТВ» о Winline Зимнем кубке РПЛ: «Один из главных турниров межсезонья, ожидаем хорошие цифры телесмотрения. От нас выехала большая бригада– более 50 человек»

Александр Тащин рассказал об организации трансляции Winline Зимнего кубка РПЛ.

Winline Зимний Кубок РПЛ пройдет в Абу-Даби с 30 января по 11 февраля.

«С нашим опытом и с нашими возможностями мы в целом можем организовать трансляцию из любой точки мира, тем более из Объединенных Арабских Эмиратов и с этого стадиона, где мы уже работали в прошлом году. Поэтому для нас тут сложностей никаких нет. От нас уже выехала большая бригада наших сотрудников. Тут более 50 человек. Поэтому мы будем как всегда полностью готовы для такого уровня.

Для нас это один из ключевых и самых главных турниров межсезонья. Впервые в Winline Зимнем кубке РПЛ будут участвовать самые ведущие клубы лиги: «Спартак », «Зенит », «Краснодар », ЦСКА , «Динамо», «Ростов». И конечно, мы ожидаем там и хорошие цифры телесмотрения, но, прежде всего, этот турнир надо рассматривать как подготовку к весенней стадии чемпионата России и Кубка России», – сказал генеральный продюсер «Матч ТВ».