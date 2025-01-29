Хавбек «Астон Виллы» Роджерс сделал самый быстрый дубль в ЛЧ со старта матча – менее чем за 5 минут

У Моргана Роджерса самый быстрый дубль в Лиге чемпионов с начала матча .

Полузащитник «Астон Виллы » отличился на 3-й и 5-й минутах матча с «Селтиком » в заключительном туре общего этапа турнира (2:0, первый тайм). Это самый быстрый дубль со старта матча в истории Лиги чемпионов .