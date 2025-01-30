«Милан» отправит 16-летнего Камарду в «Монцу» на правах аренды
Франческо Камарда покидает «Милан».
Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что «россонери» отправляют 16-летнего нападающего в «Монцу». Аренда будет рассчитана на полгода. Сам футболист дал согласие на переход.
В этом сезоне Камарда принял участие в 7 матчах Серии А и не отметился результативными действиями. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
«Милан» отдаст Морату «Галатасараю» в аренду с обязательным выкупом за 10-16 млн евро и продолжит работу над трансфером Хименеса из «Фейеноорда»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем