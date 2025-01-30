«Милан» отправит 16-летнего Камарду в «Монцу» на правах аренды

Франческо Камарда покидает «Милан».

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что «россонери» отправляют 16-летнего нападающего в «Монцу». Аренда будет рассчитана на полгода. Сам футболист дал согласие на переход.

В этом сезоне Камарда принял участие в 7 матчах Серии А и не отметился результативными действиями. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .

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