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«Милан» отдаст Морату «Галатасараю» в аренду с обязательным выкупом за 10-16 млн евро и продолжит работу над трансфером Хименеса из «Фейеноорда»

Альваро Мората будет отправлен в аренду.

La Gazzetta dello Sport сообщает, что «Милан», вероятно, отдаст форварда «Галатасараю» на временной основе, но с обязательным выкупом примерно за 10 млн евро. По сведениям Calciomercato, туркам придется заплатить больше, 16 млн.

Стороны активно контактируют, сам футболист согласен играть за стамбульцев.

После продажи Мораты «россонери» смогут продвинуться в работе над трансфером Сантьяго Хименеса из «Фейеноорда». За него предлагают почти 35 млн евро с учетом бонусов.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: La Gazzetta dello Sport
logoАльваро Мората
logoсерия А Италия
возможные трансферы
logoвысшая лига Турция
деньги
logoГалатасарай
logoМилан
logoФейеноорд
logoвысшая лига Нидерланды
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