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Мората вновь сошелся с бизнесвумен Кампелло. Пара развелась после 7 лет брака в августе 2024-го: «Мы дали друг другу второй шанс»

Альваро Мората сошелся с бывшей женой.

В августе 2024 года нападающий «Милана» и сборной Испании развелся с моделью и бизнесвумен Аличе Кампелло после 7 лет брака.

Супруги объяснили развод «множеством постоянных недопониманий». Всего у пары четверо детей.

«Они расстались этим летом, были спекуляции, но все изменилось. Любовь преодолевает все, и они решили дать друг другу второй шанс.

В итальянской прессе появились слухи, и я послал их Альваро, а он сказал: «Хави, я должен сказать тебе, что да, мы дали друг другу второй шанс», – рассказал журналист Хавьер де Ойос.

Экс-жена Мораты: «У меня была послеродовая депрессия после рождения дочери, у Альваро – плохие времена из-за давления футбольного мира. Мы плохо ладили»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Mundo Deportivo
logoАльваро Мората
светская хроника
logoМилан
девушки и спорт
logoсерия А Италия
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