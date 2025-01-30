Калулу выбыл на 20 дней. У защитника «Ювентуса» травма бедра
Стали известны подробности травмы Пьера Калулу.
Защитник «Ювентуса» получил повреждение во время матча с «Бенфикой» в Лиге чемпионов (0:2). Он был заменен на 16-й минуте.
Туринский клуб сообщил, что у игрока выявлено незначительное повреждение сухожилия полуперепончатой мышцы правого бедра. По информации Sky Sport, француз пропустит около 20 дней.
Статистику 24-летнего футболиста можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Ювентуса»
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