Калулу выбыл на 20 дней. У защитника «Ювентуса» травма бедра

Стали известны подробности травмы Пьера Калулу.

Защитник «Ювентуса » получил повреждение во время матча с «Бенфикой» в Лиге чемпионов (0:2). Он был заменен на 16-й минуте.

Туринский клуб сообщил, что у игрока выявлено незначительное повреждение сухожилия полуперепончатой мышцы правого бедра. По информации Sky Sport, француз пропустит около 20 дней.

Статистику 24-летнего футболиста можно найти здесь .