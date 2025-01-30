Боссы «Марселя» и «Лилля» отстранены на 1-3 месяца за конфликты с судьями в матче Кубка Франции. Бенатия критиковал 4-го арбитра, Летанг схватил его за руку

Директор «Марселя» и президент «Лилля» отстранены за конфликты с судьями.

Согласно данным L’Équipe, оба представителя клубов были наказаны дисциплинарным комитетом Федерации футбола Франции после инцидентов, произошедших в конце матча «Марселя» и «Лилля» в Кубке Франции (1:1, пен. 3:4).

Футбольный директор «Марселя» Мехди Бенатия получил трехмесячную дисквалификацию плюс еще три месяца условно. Судья Клеман Тюрпен показал ему красную карточку за резкую критику четвертого арбитра, когда тот не назначил пенальти в пользу «Марселя» в конце игры. На тот момент команда проигрывала со счетом 0:1.

Уточняется, что приговор настолько суров, так как Бенатия уже получал дисквалификацию в сентябре за критику судьи Бенуа Бастьена после удаления защитника Леонардо Балерди в матче «Марселя » с «Лионом» (3:2).

Президент «Лилля » Оливье Летанг, в свою очередь, отстранен на один месяц. Он спустился с трибун в конце основного времени матча Кубка Франции и схватил за руку четвертого арбитра, намереваясь показать ему, что добавленное время было превышено.

Как пишет L’Équipe, и Бенатия, и Летанг могут обжаловать текущие санкции.