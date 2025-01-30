«Ахмат» подписал лучшего бомбардира чемпионата Парагвая Руиса Диаса. Контракт – до конца сезона с опцией продления на 3 года

«Ахмат» объявил о трансфере Родриго Руиса Диаса.

25-летний форвард, выступавший за парагвайский клуб «2 мая», подписал с грозненцами контракт до конца сезона с опцией продления на 3 года.

Ранее сообщалось , что Родриго Руис Диас присоединился к «Ахмату » на сборах в Турции.

Нападающий стал лучшим бомбардиром осеннего чемпионата Парагвая (Клаусуры). В сезоне-2024 он провел 22 матча, забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи.

Фото: t.me/akhmatgrozny