Газизов о смерти сына: «Никому не пожелаю – не должны родители переживать детей. Вера позволит двигаться дальше»
– Тема, к которой в принципе сложно подступаться. Как пережили смерть сына?
– Никак. Это с тобой. Все. Это с тобой.
– В каком году его не стало?
– В 2014-м. 11 февраля. Сложно это все. Это ужас. Никому не пожелаю такого. Не должны родители переживать детей.
– Как вытягивали себя из этого состояния?
– Не хочу об этом. Это ужас. Надо дальше жить и все. Супруге тяжелее намного в этом плане.
– Почему?
– Она рожала. Все-таки женщины ближе к детям, мне так кажется.
– Как вы после изменились после потери сына? Стали острее чувствовать, больше бояться собственной смерти?
– Бояться смерти не надо, нельзя, потому что она все равно придет. Это порядок вещей, так Всевышний создал. Вера позволит дальше двигаться. Не знаю… Мне кажется, для себя я сделал… Не выводы… Вещи… Что-то для себя определил. Какие-то жизненные моменты.
– Вера в Бога после такого пошатывается или, наоборот, укрепляется?
– Мне в это время помог мой близкий, мой духовный хазрат. Мой духовник, так я его называю. Валиулла. Он чуть моложе меня, но помог в тот момент. Так сложилось, что он мой проводник к вере.
– Но вера в Бога не пошатнулась?
– Нет, конечно.
– И последнее. Какое место сейчас в вашей жизни занимает футбол?
– Сегодня это то, чем я живу, кроме семьи. Понятно, что мои близкие и родные всегда будут на первом месте. Все остальное – это, наверное, футбол, – сказал гендиректор «Динамо» Махачкала.
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