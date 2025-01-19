«Асенсио похож на Рамоса. Он лидер и может стать капитаном «Реала». Первый тренер Рауля о защитнике
21-летний Асенсио перешел в первую команду «Мадрида» из «Кастильи» в этом сезоне. Рамос играл за «сливочных» с 2005 по 2021 год.
«У него есть огромный потенциал для улучшения. Он развивался и прошел несколько этапов, но все еще может стать лучше. Он всегда находится в хорошем расположении духа, хорошо двигается...
Он играет в такой футбол же, как Серхио Рамос. Иногда его бесстрашие влияет на него, но со временем он это исправит. Он справится, я уверен. В «Кастилье» он постепенно стал лидером команды.
Я боюсь сравнений, потому что на кого-то, кто сравнивает себя с Серхио, оказывается большое давление, но он действительно больше всего напоминает игрока такого профиля.
Он эмоциональный парень, у него много желания, он лидер. Я думаю, что он может стать капитаном «Реала», – заявил Мигель Гонсалес.
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