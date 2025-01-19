«Асенсио похож на Рамоса. Он лидер и может стать капитаном «Реала». Первый тренер Рауля о защитнике

Первый тренер Рауля Асенсио сравнил защитника «Реала» с Серхио Рамосом.

21-летний Асенсио перешел в первую команду «Мадрида » из «Кастильи» в этом сезоне. Рамос играл за «сливочных» с 2005 по 2021 год.

«У него есть огромный потенциал для улучшения. Он развивался и прошел несколько этапов, но все еще может стать лучше. Он всегда находится в хорошем расположении духа, хорошо двигается...

Он играет в такой футбол же, как Серхио Рамос . Иногда его бесстрашие влияет на него, но со временем он это исправит. Он справится, я уверен. В «Кастилье » он постепенно стал лидером команды.

Я боюсь сравнений, потому что на кого-то, кто сравнивает себя с Серхио, оказывается большое давление, но он действительно больше всего напоминает игрока такого профиля.

Он эмоциональный парень, у него много желания, он лидер. Я думаю, что он может стать капитаном «Реала», – заявил Мигель Гонсалес.

Рауль Асенсио – новый защитник «Реала». Кто он такой?