«МЮ» и «Барселона» продолжают переговоры об аренде Рэшфорда. Сделка может не состояться из-за финансовых проблем каталонцев (The Telegraph)
The Telegraph сообщает, что клубы по-прежнему обсуждают трансфер форварда на правах аренды в январе. При этом из-за трудностей «Барселоны» с соблюдением правил финансового контроля Ла Лиги остаются сомнения в том, что сделку удастся заключить до окончания трансферного окна.
Отмечается, что, несмотря на желание Рэшфорда перейти в «Барселону», его высокая зарплата может стать для клуба проблемой. При этом Маркус и его агенты считают каталонский клуб единственным приемлемым вариантом продолжения карьеры – вероятно, Рэшфорд останется в «Манчестер Юнайтед», если эта сделка не состоится.
Рэшфорд не выходил на поле с 12 декабря. Нападающий не вошел в заявку «МЮ» на сегодняшний матч с ФКСБ в Лиге Европы – он не попадает в состав команды в 7-й игре подряд.
Аморим предпочел бы 63-летнего тренера вратарей, а не Рэшфорда. Да, так и сказал
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий