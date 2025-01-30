«МЮ» и «Барселона» продолжают переговоры об аренде Рэшфорда. Сделка может не состояться из-за финансовых проблем каталонцев (The Telegraph)

«МЮ» продолжает переговоры с «Барселоной» по Маркусу Рэшфорду.

The Telegraph сообщает, что клубы по-прежнему обсуждают трансфер форварда на правах аренды в январе. При этом из-за трудностей «Барселоны» с соблюдением правил финансового контроля Ла Лиги остаются сомнения в том, что сделку удастся заключить до окончания трансферного окна.

Отмечается, что, несмотря на желание Рэшфорда перейти в «Барселону», его высокая зарплата может стать для клуба проблемой. При этом Маркус и его агенты считают каталонский клуб единственным приемлемым вариантом продолжения карьеры – вероятно, Рэшфорд останется в «Манчестер Юнайтед », если эта сделка не состоится.

Рэшфорд не выходил на поле с 12 декабря. Нападающий не вошел в заявку «МЮ» на сегодняшний матч с ФКСБ в Лиге Европы – он не попадает в состав команды в 7-й игре подряд.

Аморим предпочел бы 63-летнего тренера вратарей, а не Рэшфорда. Да, так и сказал