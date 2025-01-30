Кьеза о полном матче за «Ливерпуль»: «Должен поблагодарить тренера – есть к чему стремиться, куда расти. У нас отличная команда, хочу играть здесь, проявить себя»
Федерико Кьеза поделился эмоциями после полноценного матча за «Ливерпуль».
Итальянец провел всю игру в Лиге чемпионов против ПСВ (2:3). В этом сезоне АПЛ полузащитник сыграл лишь три матча.
«Я должен поблагодарить тренера и персонал за то, что они дали мне возможность провести на поле весь матч. Это здорово. Мне было это необходимо.
Я хотел проявить себя с тех пор, как перешел в «Ливерпуль». Я не мог этого сделать по многим причинам. Сейчас я провел весь матч, все отлично. Благодарность тренеру.
Тем не менее есть к чему стремиться, есть куда расти, становиться лучше и лучше, показывать лучший результат.
У нас отличная команда. Я хочу быть здесь, хочу играть за «Ливерпуль», хочу бросать себе вызов», – сказал Федерико Кьеза.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Liverpool Echo
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