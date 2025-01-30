Тренер «Монако» Хюттер о 0:3 от «Интера»: «Кошмарное начало – игра закончилась на 12-й минуте после удаления Мависса Элеби. Трудно конкурировать с суперкомандами»
Монегаски уступили на выезде со счетом 0:3 в заключительном туре общего этапа Лиги чемпионов. На 12-й минуте команда осталась в меньшинстве после удаления Кристиана Мависса Элеби за фол на Маркусе Тюраме.
«Стоит поздравить «Интер» с заслуженной победой. Да, начало матча стало кошмаром – все пошло не по нашему плану, и игра закончилась через двенадцать минут, когда Мависса получил красную карточку. «Интер» начал мощно, как и ожидалось, а мы нет. Трудно быть конкурентоспособными против таких суперкоманд.
Могу лишь предположить, что в первые 16 минут некоторые игроки немного нервничали, ведь играть здесь непросто. У «Интера» много сильных и опытных игроков. Безусловно, начало нас разочаровало, мы допустили слишком много ошибок на «Сан-Сиро». Во втором тайме мы проявили характер», – сказал Хюттер.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий