ПСВ отказался продать Пепи в «Вест Хэм» за 25 млн фунтов. Английский клуб хотел взять форварда в аренду с обязательством выкупа
«Вест Хэм» пытается подписать Рикардо Пепи.
Английский клуб хотел взять 22-летнего нападающего в аренду с обязательством выкупа.
«Вест Хэм» сделал предложение на общую сумму 25 миллионов фунтов. ПСВ ответил отказом.
В нынешнем сезоне Рикардо Пепи провел 18 матчей в чемпионате Нидерландов и забил 11 голов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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