Геркус про РПЛ: «Сейчас безобразно слабый лимит – главные команды играют с 8 легионерами. Я бы обязал иметь на поле 3-4 воспитанников нашего футбола»

Илья Геркус поделился мыслями о формате РПЛ и лимите на легионеров.

– Какое-либо изменение формата соревнования никак не повлияет на РПЛ?

– Думаю, нет. Формат, закрытость или открытость лиги – это ложные пути. Как и лимит на легионеров – по большому счету, он не влияет.

Его открывают и закрывают, делают строже и слабее. На мой взгляд, сейчас безобразно слабый лимит. Хотя бы три-четыре человека должны быть узнаваемы на поле.

Сейчас все главные команды играют с восемью легионерами. Это здорово, но развитие игроков для сборной это закрывает.

– Вы за то, чтобы сократить лимит до шести легионеров на поле?

– Я бы обязал иметь на поле трех-четырех воспитанников нашего футбола. Это вопрос дискуссионный, я не знаю, как будет правильно.

Но бросается в глаза, что наших стало меньше. Сейчас на поле трое россиян, игроков ЕАЭС, либо иностранные граждане с российскими паспортами.

Это очень ловко и, на мой взгляд, надо прикрывать. Должны быть воспитанники наших академий, – сказал бывший президент «Локомотива» Илья Геркус.

В РПЛ действует лимит на легионеров, согласно которому клубы могут заявить на сезон не более 13 иностранцев, а выпускать на поле – не более восьми.