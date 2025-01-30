Геркус про РПЛ: «Сейчас безобразно слабый лимит – главные команды играют с 8 легионерами. Я бы обязал иметь на поле 3-4 воспитанников нашего футбола»
– Какое-либо изменение формата соревнования никак не повлияет на РПЛ?
– Думаю, нет. Формат, закрытость или открытость лиги – это ложные пути. Как и лимит на легионеров – по большому счету, он не влияет.
Его открывают и закрывают, делают строже и слабее. На мой взгляд, сейчас безобразно слабый лимит. Хотя бы три-четыре человека должны быть узнаваемы на поле.
Сейчас все главные команды играют с восемью легионерами. Это здорово, но развитие игроков для сборной это закрывает.
– Вы за то, чтобы сократить лимит до шести легионеров на поле?
– Я бы обязал иметь на поле трех-четырех воспитанников нашего футбола. Это вопрос дискуссионный, я не знаю, как будет правильно.
Но бросается в глаза, что наших стало меньше. Сейчас на поле трое россиян, игроков ЕАЭС, либо иностранные граждане с российскими паспортами.
Это очень ловко и, на мой взгляд, надо прикрывать. Должны быть воспитанники наших академий, – сказал бывший президент «Локомотива» Илья Геркус.
В РПЛ действует лимит на легионеров, согласно которому клубы могут заявить на сезон не более 13 иностранцев, а выпускать на поле – не более восьми.
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