«Фейеноорд» – 1-й клуб в истории ЛЧ с тремя автоголами в одной игре. Траунер забил себе дважды – это тоже антирекорд
Защитник «Фейеноорда» установил антирекорд Лиги чемпионов.
Гернот Траунер дважды забил в свои ворота в матче с «Лиллем» (1:6) в заключительном туре общего этапа.
Австриец стал первым футболистом в истории, завершившим матч ЛЧ или Кубка европейских чемпионов с двумя автоголами.
В свои ворота также забил защитник Давид Ганцко. В результате «Фейеноорд» стал первым клубом с тремя автоголами в одной игре ЛЧ/КЕЧ.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
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