«Фейеноорд» – 1-й клуб в истории ЛЧ с тремя автоголами в одной игре. Траунер забил себе дважды – это тоже антирекорд

Защитник «Фейеноорда» установил антирекорд Лиги чемпионов.

Гернот Траунер дважды забил в свои ворота в матче с «Лиллем » (1:6) в заключительном туре общего этапа.

Австриец стал первым футболистом в истории, завершившим матч ЛЧ или Кубка европейских чемпионов с двумя автоголами.

В свои ворота также забил защитник Давид Ганцко . В результате «Фейеноорд » стал первым клубом с тремя автоголами в одной игре ЛЧ/КЕЧ.