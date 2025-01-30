Гвардиола о встрече с «Реалом» или «Баварией»: «Один клуб – король турнира, другой – второй-третий среди королей. Вполне уверен, что «Сити» создаст им проблемы»

Пеп Гвардиола собирается доставить проблемы «Реалу» или «Баварии».

«Манчестер Сити» в плей-офф Лиги чемпионов сыграет либо с мадридским, либо с мюнхенским клубом.

«Реал» или «Бавария». Один клуб – король турнира, другой – второй или третий среди королей, возможно.

Я вполне уверен, что мы создадим проблемы «Реалу» или «Баварии». Я вполне уверен, что мы можем что-то сделать, потому что в этих игроках «Ман Сити» есть что-то особенное. Так что мы постараемся», – сказал тренер «горожан».

Предварительная сетка плей-офф ЛЧ: «Ман Сити» сыграет с «Реалом» или «Баварией»