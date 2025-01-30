Гвардиола о встрече с «Реалом» или «Баварией»: «Один клуб – король турнира, другой – второй-третий среди королей. Вполне уверен, что «Сити» создаст им проблемы»
Пеп Гвардиола собирается доставить проблемы «Реалу» или «Баварии».
«Манчестер Сити» в плей-офф Лиги чемпионов сыграет либо с мадридским, либо с мюнхенским клубом.
«Реал» или «Бавария». Один клуб – король турнира, другой – второй или третий среди королей, возможно.
Я вполне уверен, что мы создадим проблемы «Реалу» или «Баварии». Я вполне уверен, что мы можем что-то сделать, потому что в этих игроках «Ман Сити» есть что-то особенное. Так что мы постараемся», – сказал тренер «горожан».
Предварительная сетка плей-офф ЛЧ: «Ман Сити» сыграет с «Реалом» или «Баварией»
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: страница City Xtra в X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем