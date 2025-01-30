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  • Консейсау про 1:2 с «Загребом»: «Милану» не хватало понимания футбольных основ в 1-м тайме. Я мог бы сказать о состоянии поля, о не соответствующем уровню ЛЧ судействе, но не стану»
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Консейсау про 1:2 с «Загребом»: «Милану» не хватало понимания футбольных основ в 1-м тайме. Я мог бы сказать о состоянии поля, о не соответствующем уровню ЛЧ судействе, но не стану»

Сержиу Консейсау описал недостатки в игре «Милана» с «Динамо» Загреб (1:2).

«Определенные моменты складывались не в нашу пользу, но, если не считать этого, нам в целом не хватало понимания футбольных основ в первом тайме. Спорт состоит из дуэлей как в атаке, так и в защите, из агрессивных действий. На протяжении первых 20-25 минут мы доходили до финальной трети и затем пытались сделать лишнее касание или просто вообще не били, не пытались завершить эпизод ударом. Это индивидуальные ошибки. Ошибки случаются, но нам нужно показывать больше.

После удаления ситуация осложнилась, мы собрались и постарались вернуться в игру. Мы сравняли счет, пытались победить, но затем поплатились за еще одну индивидуальную ошибку. На таком уровне даже в том случае, когда командам уже почти не за что биться, все равно сложно.

Мы можем говорить о тактике, схемах, но порой видно, что нам надо действовать намного агрессивнее в единоборствах и проявлять себя по ходу игры.

Мне понравился второй тайм, мы пытались победить вдесятером. Нам не удалось. Теперь надо сосредоточиться на следующем матче и постараться изменить окружающую обстановку.

Я мог бы искать оправдания, указывая на травмы, состояние поля, на тот факт, что уровень судейства [бригады Франсуа Летексье] не соответствовал уровню Лиги чемпионов, но не стану», – сказал главный тренер «Милана» в эфире Sky Sport Italia и резко ушел.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Football Italia
logoМилан
logoсерия А Италия
logoвысшая лига Хорватия
logoЛига чемпионов УЕФА
logoСержиу Консейсау
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Франсуа Летексье
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