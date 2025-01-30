Куртуа о возможной игре с «Ман Сити»: «Реал» не должен бояться никого. Для победы в ЛЧ нам нужно обыгрывать лучших»
Вратарь «Реала» Тибо Куртуа не боится встречи с «Манчестер Сити».
«Мадрид» вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов. За право выйти в 1/8 финала «Реал» сыграет либо с «Манчестер Сити», либо с «Селтиком».
«Мы готовы к плей-офф. Мы в хорошей форме и не должны никого бояться. Будем бороться изо всех сил.
Даже если нам выпадет «Манчестер Сити», мы понимаем, что для победы в Лиге чемпионов нам нужно обыгрывать лучших. А эта команда очень сильная», – сказал Куртуа в эфире Movistar+.
Предварительная сетка плей-офф ЛЧ: «Ман Сити» сыграет с «Реалом» или «Баварией»
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Mundo Deportivo
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